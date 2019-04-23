İzmit Körfez Mahallesi Şehit Remzi Caddesi Mehmet Sokak adresinde ikamet eden emekli astsubay merhum Mustafa Paşmakçı’nın eşi Fatma Zehra Paşmakçı (90) Alzihmer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Zehra Paşmakçı’nın cenazesi 42 Evler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi