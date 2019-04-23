Fatma Zehra Paşmakçı vefat etti
İzmit Körfez Mahallesi Şehit Remzi Caddesi Mehmet Sokak adresinde ikamet eden emekli astsubay merhum Mustafa Paşmakçı’nın eşi Fatma Zehra Paşmakçı (90) Alzihmer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Zehra Paşmakçı’nın cenazesi 42 Evler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi
- Doğum:14 Nis 2019 - 23 Nis 2019
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz