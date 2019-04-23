İbrahim Eroğlu vefat etti
İzmit Cedit Mahallesi Şehit Nihat Polat Sokak adresinde ikamet eden eski Hürsan Fabrikasından emekli İbrahim Eroğlu (76) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan İbrahim Eroğlu’nun cenazesi Bahtiyar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
- Doğum:14 Nis 2019 - 23 Nis 2019
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz