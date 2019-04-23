İzmit Cedit Mahallesi Şehit Nihat Polat Sokak adresinde ikamet eden eski Hürsan Fabrikasından emekli İbrahim Eroğlu (76) beyin kanaması nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan İbrahim Eroğlu’nun cenazesi Bahtiyar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.