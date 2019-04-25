İzmit Durhasan Mahallesi Durhasan Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden pişmaniyeci Niyazi Aka’nın eşi Ömriye Aka (76) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Ömriye Aka’nın cenazesi Durhasan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durhasan Mezarlığında toprağa verildi.