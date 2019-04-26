İzmit Yuvam Akarca A-1 D.34 adresinde ikamet eden Kale Büfenin sahibi Fatma Kale (65) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Kale’nin cenazesi Akarca Secde Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.