Fatma Kale
İzmit Yuvam Akarca A-1 D.34 adresinde ikamet eden Kale Büfenin sahibi Fatma Kale (65) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Kale’nin cenazesi Akarca Secde Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz