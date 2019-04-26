İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi adresinde ikamet eden İtfaiyeden emekli Nuri Çolak (90) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Nuri Çolak’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.