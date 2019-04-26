Nuri Çolak
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi adresinde ikamet eden İtfaiyeden emekli Nuri Çolak (90) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Nuri Çolak’ın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz