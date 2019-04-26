Perihan Doğanca
İzmit Yenişehir Mahallesi Derya Sokak adresinde ikamet eden emekli bankacı Perihan Doğanca (75) beyin felci nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Perihan Doğanca’nın cenazesi Rahmet Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz