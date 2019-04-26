İzmit Yenişehir Mahallesi Derya Sokak adresinde ikamet eden emekli bankacı Perihan Doğanca (75) beyin felci nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Perihan Doğanca’nın cenazesi Rahmet Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.