Recep Ceylan
Kandıra Çakmaklar Mahallesi Çakmaklar Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Recep Ceylan (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Ceylan’ın cenazesi Çakmaklar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmaklar Köy Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz