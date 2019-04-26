Kandıra Çakmaklar Mahallesi Çakmaklar Merkez Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Recep Ceylan (84) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Ceylan’ın cenazesi Çakmaklar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakmaklar Köy Mezarlığında toprağa verildi.