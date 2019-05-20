Rahmiye Saz
Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi No:25 İzmit’te ikamet eden Rahmiye Saz (64) şeker hastalığına bağlı solunum yetmezliği sebebiyle vefat etti. İnşaat ustası merhum Haşim Saz’nın eşi ev hanımı 4 çocuk annesi Rahmiye Saz’ıncenazesi öğle vakti Sakarya Yukarı Dere Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Sakarya’da DereköyMezarlığı’nda toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz