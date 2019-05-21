Emine Aktürk
Kandıra Hacılar Mahallesi Zurnacılar Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Aktürk’ün eşi Emine Aktürk (92) vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Emine Aktürk’ün cenazesi Zurnacılar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zurnacılar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz