Kandıra Hacılar Mahallesi Zurnacılar Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Mehmet Aktürk’ün eşi Emine Aktürk (92) vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Emine Aktürk’ün cenazesi Zurnacılar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zurnacılar Mezarlığında toprağa verildi.