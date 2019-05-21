Kadriye Aydoğan
Körfez 17 Ağustos Mahallesi Karanfilli Sokak adresinde ikamet eden özel firmada çalışan İsmail Aydoğan’ın eşi Kadriye Aydoğan (47) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan KAdriye Aydoğan’ın cenazesi Balıkesir’de toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz