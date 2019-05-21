Körfez 17 Ağustos Mahallesi Karanfilli Sokak adresinde ikamet eden özel firmada çalışan İsmail Aydoğan’ın eşi Kadriye Aydoğan (47) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı olan KAdriye Aydoğan’ın cenazesi Balıkesir’de toprağa verildi.