Saniye Akyıldız
İzmit Bekiredere Başaran Caddesi Gür Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Merhum Mehmet Akyıldız’ın eşi Saniye Akyıldız (80) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Saniye Akyıldız’ın cenazesi Hayrat Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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