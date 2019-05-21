İzmit Bekiredere Başaran Caddesi Gür Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Merhum Mehmet Akyıldız’ın eşi Saniye Akyıldız (80) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Saniye Akyıldız’ın cenazesi Hayrat Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.