İzmit Karabaş Mahallesi Hürriyet Caddesi Öztan Apartmanı adresinde ikamet eden eski esnaflardan merhum Sadrettin Karakuş’un eşi Suzan Karakuş (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Suzan Karakuş’un cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.