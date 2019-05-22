Sare Murat
İzmit Zabıtan Mahallesi Namık Kemal Caddesi adresinde ikamet eden yufkacı Şevki Murat’ın eşi Sare Murat (62) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Sare Murat’ın cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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