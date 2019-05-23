İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Kırdar Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Nebi Gümüş (89) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Nebi Gümüş’ün cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.