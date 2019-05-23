Zülal Akkaya
İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak adresinde ikamet eden kamyon şoförü merhum Hayati Akkaya’nın eşi Zülal Akkaya (75) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Zülal Akkaya’nın cenazesi İstanbul Göztepe Merdiven Köyünde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz