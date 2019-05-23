İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak adresinde ikamet eden kamyon şoförü merhum Hayati Akkaya’nın eşi Zülal Akkaya (75) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Zülal Akkaya’nın cenazesi İstanbul Göztepe Merdiven Köyünde toprağa verildi.