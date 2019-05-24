Kandıra Sarnıçlar Mahallesi Katçalı Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi Sezai Şener’in eşi Fatma Şener (66) kalp rahatsızlığından vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Şener’in cenazesi Katçalı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.