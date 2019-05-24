İzmit Terzibayırı Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi Halil İnce (92)mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Halil İnce’nin cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.