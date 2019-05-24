Halil İnce
İzmit Terzibayırı Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi adresinde ikamet eden Seka emeklisi Halil İnce (92)mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Halil İnce’nin cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz