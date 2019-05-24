Derince Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Sokak adresinde ikamet eden esnaf Derince Belediyesinden emekli Zekai Akdilek’in eşi İzmit Belediyespor Bayan Basket Takımı eski yardımcı antrenörü Musa Enes Akdilek ile Naciye Akdilek (44) kan kanserinden vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Naciye Akdilek’in cenazesi Düzce Çilimli’de toprağa verildi.