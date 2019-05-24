Naciye Akdilek
Derince Dumlupınar Mahallesi Kıbrıs Sokak adresinde ikamet eden esnaf Derince Belediyesinden emekli Zekai Akdilek’in eşi İzmit Belediyespor Bayan Basket Takımı eski yardımcı antrenörü Musa Enes Akdilek ile Naciye Akdilek (44) kan kanserinden vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Naciye Akdilek’in cenazesi Düzce Çilimli’de toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz