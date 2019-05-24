Rıza Kurtuluş
İzmit Yenişehir Mahallesi Mermer Sokak adresinde ikamet eden plastik imalatçısı Rıza Kurtuluş (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Rıza Kurtuluş’un cenazesi Yavuz Sultan Selim Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz