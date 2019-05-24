İzmit Yenişehir Mahallesi Mermer Sokak adresinde ikamet eden plastik imalatçısı Rıza Kurtuluş (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Rıza Kurtuluş’un cenazesi Yavuz Sultan Selim Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.