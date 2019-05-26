Derince S\u0131rr\u0131pa\u015fa Mahallesi Do\u011fan Sokak adresinde ikamet eden petrol ofisinden emekli Ahmet B\u00fcy\u00fckavcu (75) kalp rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Ahmet B\u00fcy\u00fckavcu\u2019nun cenazesi Edirne\u2019de topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz