Derince Sırrıpaşa Mahallesi Doğan Sokak adresinde ikamet eden petrol ofisinden emekli Ahmet Büyükavcu (75) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Büyükavcu’nun cenazesi Edirne’de toprağa verildi.