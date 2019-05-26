Safvet Ülker
İzmit Tavşantepe Mahallesi Aldemir Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Safvet Ülker (82) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Safvet Ülker’in cenazesi Tavşantepe Bağdat (Göl) Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nasuhlar Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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