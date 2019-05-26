Servet Kılıçoğlu
İzmit Şirintepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi adresinde ikamet eden CHP Hatay Senatörü merhum Kemal Kılıçoğlu’nun eşi Servet Kılıçoğlu (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Servet Kılıçoğlu’nun cenazesi Orhangazi Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz