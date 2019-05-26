İzmit 28 Haziran Mahallesi Elmalı Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mustafa Yaman (77) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Yaman’ın cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Osmanlı Köyü mezarlığında toprağa verildi.