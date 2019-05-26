Mustafa Yaman
İzmit 28 Haziran Mahallesi Elmalı Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Mustafa Yaman (77) koah hastalığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Yaman’ın cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Osmanlı Köyü mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz