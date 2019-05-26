Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Ahmet Yıldız’ın eşi Fevziye Yıldız (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fevziye Yıldız’ın cenazesi Yalova Subaşı beldesinde toprağa verildi.