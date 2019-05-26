Fevziye Yıldız
Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Ahmet Yıldız’ın eşi Fevziye Yıldız (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fevziye Yıldız’ın cenazesi Yalova Subaşı beldesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz