İzmit Gültepe Mahallesi Salim Çolak Sokak adresinde ikamet eden emekli kaynakçı Cavit Karan (52) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Cavit Karan’ın cenazesi Zeytinlik Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.