Kadıköy Kanlı Bağ Ayvaz Sokak No:92 İzmit adresinde ikamet eden Bedriye Altın (84) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. İşçi emeklisi merhum Hasan Altın’ın eşi ev hanımı 3 çocuk annesi Behriye Altın’ın cenazesi öğle vakti Kanlıbağ Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Avcı Mezarlığı’nda toprağa verildi.