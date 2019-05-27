Bedriye Altın
Kadıköy Kanlı Bağ Ayvaz Sokak No:92 İzmit adresinde ikamet eden Bedriye Altın (84) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. İşçi emeklisi merhum Hasan Altın’ın eşi ev hanımı 3 çocuk annesi Behriye Altın’ın cenazesi öğle vakti Kanlıbağ Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Avcı Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz