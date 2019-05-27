Resul Armağan
Yahya Kaptan Mahallesi Günbatımı Sokak No:4 İzmit adresinde ikamet eden Resul Armağan (59) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. PETKİM emeklisi evli 2 çocuk babası Resul Armağan’ın cenazesi öğle vakti Yahya Kaptan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi
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