İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi adresinde ikamet eden inşaat ustası olan Ayvaz Elyıldırım (71) mide kanseri nedeniyle vefat etti. İzmit esnaflarından parfümcü Murat Elyıldırım ile birlikte 2 çocuk babası olan Ayvaz Elyıldırım’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.