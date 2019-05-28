Körfez Fatih Mahallesi Mehtap Caddesi adresinde ikamet eden SGK İl Müdürlüğünden emekli memur Abdullah Hüseyin Kutlu (57 ) vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Abdullah Hüseyin Kutlu’nun cenazesi Zonguldak’ta toprağa verildi.