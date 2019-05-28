Abdullah Hüseyin Kutlu
Körfez Fatih Mahallesi Mehtap Caddesi adresinde ikamet eden SGK İl Müdürlüğünden emekli memur Abdullah Hüseyin Kutlu (57 ) vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Abdullah Hüseyin Kutlu’nun cenazesi Zonguldak’ta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz