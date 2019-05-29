İzmit 28 Haziran Mahallesi Şefkat Sokak adresinde ikamet eden boya ustası Ali Hacı (88) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Hacı’nın cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.