İzmit Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Ali Suna (75) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ali Suna’nın cenazesi Yeşilova Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.