İzmit Yenidoğan Mahallesi Saraçoğlu Apartmanı C.Blok adresinde ikamet eden Kordsa’dan emekli Nursal Erdemli (61) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk annesi olan Nursel Erdemli’nin cenazesi Yenidoğan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.