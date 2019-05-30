Fatma Günay Altan
İzmit Şirintepe Mahallesi Cengiz Sokak adresinde ikamet eden Alamsaş’tan emekli merhum Mehmet Orhan Altan’ın eşi Fatma Günay Altan (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Günya’ın cenazesi Şirintepe Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz