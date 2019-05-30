İzmit Şirintepe Mahallesi Cengiz Sokak adresinde ikamet eden Alamsaş’tan emekli merhum Mehmet Orhan Altan’ın eşi Fatma Günay Altan (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Günya’ın cenazesi Şirintepe Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi.