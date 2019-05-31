İzmit Yenişehir Mahallesi Soylu Sokak adresinde ikamet eden işçi Mustafa Taşdemir’in eşi Fatma Taşdemir (83) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Fatma Taşdemir’in cenazesi Safalı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Safalı Köy Mezarlığında toprağa verildi.