Fatma Balgay
Körfez Mimar Sinan Mahallesi Oymak Sokak adresinde ikamet eden ayakkabı tamircisi merhum Halil İbrahim Balgay’ın eşi Fatma Balgay (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Fatma Balgay’ın cenazesi Erzurum ilinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz