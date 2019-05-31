Körfez Mimar Sinan Mahallesi Oymak Sokak adresinde ikamet eden ayakkabı tamircisi merhum Halil İbrahim Balgay’ın eşi Fatma Balgay (91) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Fatma Balgay’ın cenazesi Erzurum ilinde toprağa verildi.