İzmit Akçakoca Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi adresinde ikamet eden Gazal Fabrikasından emekli Ramis Türegün’ün eşi Kadriye Türegün (65) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan KAdriye Türegün’ün cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.