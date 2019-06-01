İzmit Yenimahalle Çimenli Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Ali Rıza Elveren (84) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan Ali Rıza Elveren’in cenazesi Battal Gazi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.