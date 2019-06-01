Sadet Akgün
İzmit Kozluk Mahallesi Afşin Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Ali Akgün’ün eşi Sadet Akgün (84) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Sadet Akgün’ün cenazesi Bilecik Gölpazarı ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz