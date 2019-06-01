İzmit Kozluk Mahallesi Afşin Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf merhum Ali Akgün’ün eşi Sadet Akgün (84) Alzheimer nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Sadet Akgün’ün cenazesi Bilecik Gölpazarı ilçesinde toprağa verildi.