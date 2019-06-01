İzmit Cedit Mahallesi Aziz Yıldız Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Mustafa Hayri Utkan (75) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Hayri Utkan’ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.