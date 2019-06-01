Mustafa Hayri Utkan
İzmit Cedit Mahallesi Aziz Yıldız Sokak adresinde ikamet eden Seka emeklisi Mustafa Hayri Utkan (75) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mustafa Hayri Utkan’ın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz