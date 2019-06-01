İzmit Cedit Mahallesi İnönü Caddesi adresinde ikamet eden tır şoförü Mustafa Seymen (73) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Seymen’in cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.