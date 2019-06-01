Körfez Fatih Mahallesi Tek Kapı Sokak adresinde ikamet eden elektrikçi Behçet Bilgir (87) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Behçet Bilgir’in cenazesi Tüpraş Site Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.