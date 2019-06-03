Ali Koç
Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak No:64 İzmit’te ikamet eden Ali Koç (65) akciğer rahatsızlığı sebebiyle vefat etti. Emekli polis memuru evli 3 çocuk babası Ali Koç’un cenazesi öğle vakti Mimar Sinan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Nebihoca Gökçeler Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz