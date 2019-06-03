Faik Tunca
Fevzi Çakmak Mahallesi Karanfil Sokak No:5 İzmit’te ikamet eden Faik Tunca (92) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Emekli sağlık memuru evli 2 çocuk babası Faik Tunca’nın cenazesi öğle vakti Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının adından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz