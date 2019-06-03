Fevzi Çakmak Mahallesi Karanfil Sokak No:5 İzmit’te ikamet eden Faik Tunca (92) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Emekli sağlık memuru evli 2 çocuk babası Faik Tunca’nın cenazesi öğle vakti Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının adından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.