Salih Çakal
İzmit Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi Dereboğazı Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Salih Çakal (76) akciğer kanseri vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Salih Çakal’ın cenazesi Bahtiyar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz