İzmit Cedit Mahallesi Şeyh Akif Caddesi Dereboğazı Sokak adresinde ikamet eden işçi emeklisi Salih Çakal (76) akciğer kanseri vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Salih Çakal’ın cenazesi Bahtiyar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.