İzmit Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak adresinde ikamet eden ahşap parke ustası Bahattin Ayyıldız (58) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bahattin Ayyıldız’ın cenazesi 28 Haziran Mahallesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Terziler Köy Mezarlığında toprağa verildi.