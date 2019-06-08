Bahattin Ayyıldız
İzmit Bekirdere Mahallesi Mehmet Çağlar Sokak adresinde ikamet eden ahşap parke ustası Bahattin Ayyıldız (58) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Bahattin Ayyıldız’ın cenazesi 28 Haziran Mahallesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Terziler Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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