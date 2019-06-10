Kadriye Gençer
İzmit Plaj Yolu Cumhuriyet Mahallesi Mini Sokak Dostluk Sitesi adresinde ikamet eden işçi emeklisi İhsan Gençer’in eşi Kadriye Gençer (67) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Kadriye Geçer’in cenazesi Şirintepe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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