Fatma Cambaz
İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle İnkılap Caddesi adresinde ikamet eden merhum Kore Gazisi Salim Cambaz’ın eşi Fatma Cambaz (80) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Fatma Cambaz’ın cenazesi Dere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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