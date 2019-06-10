İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle İnkılap Caddesi adresinde ikamet eden merhum Kore Gazisi Salim Cambaz’ın eşi Fatma Cambaz (80) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Fatma Cambaz’ın cenazesi Dere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.