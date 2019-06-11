İzmit Yenişehir Mahallesi Köşk Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi temizlik işlerinden emekli Memet Atmaca (81) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Memet Atmaca’nın cenazesi Hasan Ağa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.