İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi Kent Konut 3. Etap adresinde ikamet eden gemi acenteliğinden emekli Nedim Bülent Kandemir (64) beynine pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti. Bekar olan Nedim Bülent Kandemir’in cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.