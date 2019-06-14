Fethiye Baysa
İzmit Yenişehir Mahallesi Destanlı Sokak No.14 adresinde ikamet eden Seka emeklisi Mustafa Baysa’nın eşi, 2 çocuk annesi Fethiye Baysa(69) kalp yetmezliğinden vefat etti. Cenasesi öğle namazında Ayvalı Camiinden alınarak Kurtedere Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz